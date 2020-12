AZ kan pas volgend jaar weer beschikken over Bruno Martins Indi

Martins Indi in actie namens AZ. Ⓒ HH/ANP

Bruno Martins Indi komt deze maand niet meer in actie voor AZ. De verdediger is zaterdag geopereerd aan zijn hoofd. Die operatie was nodig omdat Martins Indi donderdag in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Rijeka in de Europa League geblesseerd uitviel.