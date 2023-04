PSV klopt Excelsior en legt druk bij Ajax

Pas in de slotfase kwam PSV een beetje los, maar grote delen van de wedstrijd was het weinig verheffend wat het team van trainer Ruud van Nistelrooy op de mat legde. PSV kwam nog wel overtuigend uit de startblokken en nam al in de 12e minuut aan de leiding. Na uitstekend voorbereidend werk van de mee opgekomen linksachter Patrick van Aanholt kon Luuk de Jong van dichtbij intikken voor zijn negende Eredivisietreffer van dit seizoen. Het publiek in Eindhoven ging er eens goed voor zitten. Eerder in het seizoen werd het in Kralingen 1-6 voor PSV en opnieuw een ruime zege zou de Eindhovenaren goed uitkomen in de strijd om de tweede plaats met Ajax.

Sinds het gelijkspel van de Amsterdammers tegen Go Ahead Eagles in de vorige speelronde hadden Ajax en PSV evenveel verliespunten, maar Ajax behield de tweede plek ten opzichte van PSV door een beter doelsaldo. ,,Daar zijn we zeker mee bezig. Niet nu pas, maar al het hele seizoen. Elk doelpunt telt”, vertelde Van Nistelrooy vooraf.

Sven Nieuwpoort heeft het zwaar. Ⓒ Pro Shots

Die boodschap bleek aanvankelijk niet erg overgekomen te zijn bij zijn spelers, want die schakelden na de voorsprong zo opzichtig gas terug, dat het een zeer teleurstellend vervolg van de eerste helft werd. PSV was slordig in de opbouw en speelde in een veel te laag tempo om het Excelsior heel lastig te maken en de Kralingers trokken met steeds meer vertrouwen op avontuur. Het leverde de nummer zestien van de Eredivisie een grote kans op via Kenzo Goudmijn, maar zijn schot ging over.

Verrassende opstelling

Van Nistelrooy had verrast met zijn opstelling. Ibrahim Sangaré begon op de bank en de PSV-trainer had een middenvelder samengesteld met Erick Gutierrez en Joey Veerman en daarvoor Xavi Simons. Daardoor was er links voorin weer een plekje vrijgekomen voor Fabio Silva, die de afgelopen wedstrijden op de bank was begonnen. Achterin keerde Walter Benitez na een afwezigheid van anderhalve maand terug onder de lat en kreeg Olivier Boscagli links centraal de voorkeur boven de van een blessure herstelde Jarrad Branthwaite. Op het middenveld was behalve Sangaré ook Guus Til zijn basisplek kwijt in vergelijking met SV Spakenburg-uit.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen moest al vroeg in de wedstrijd verdediger Sven Nieuwpoort wisselen na een ongelukkige botsing bij een corner. De routinier werd vervangen door Serano Seymor. In de defensie maakte Kik Pierie (ex-SC Heerenveen, ex-Ajax en ex-FC Twente) zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Na de teleurstellende eerste helft van PSV, dat onder een fluitconcert van het veld ging, kwam aanvoerder en doelpuntenmaker De Jong niet meer terug uit de kleedkamer vanwege een blessure. Met Silva in de spits, Simons vanaf links en Til als aanvallende middenvelder ging PSV op jacht naar een ruimere marge.

Xavi Simons zorgt voor de 2-0. Ⓒ Pro Shots

De thuisploeg had na rust meer controle en gaf hoegenaamd niets meer weg, maar het duurde nog wel even voordat de marge verder werd opgevoerd. Vrijwel vanaf de aftrap miste Joey Veerman in kansrijke positie, terwijl Simons oog in oog met doelman Stijn van Gassel de bal wild over joeg. Het pareltje van PSV was bij tijd en wijle weer ongrijpbaar en weer het slachtoffer van heel wat overtredingen. Voor de vijftiende keer dit seizoen werd een overtreding van Simons bestraft met geel. De ontvanger was Siebe Horemans.

Doordat PSV maar kansen bleef missen, mocht nummer zestien Excelsior de illusie koesteren in de slotfase nog een puntje mee te pikken. De Kralingers werden uit de droom geholpen door Simons, die alert reageerde op een gekraakt schot van Silva en de bal in het doel kopte, zijn veertiende Eredivisietreffer van dit seizoen, waarmee Simons weer naast FC Utrecht-spits Tasos Douvikas aan kop van de topscorerslijst is gekomen. Ook bij de mooiste goal van de avond was Simons betrokken, ditmaal als aangever. Na een achttienkaraats voorzet buitenkant rechts van Simons trof Silva doel met een vliegende kopbal (3-0). De eindscore werd bepaald door Erick Gutierrez die een corner in het doel werkte: 4-0. Met de drie late treffers werkte PSV alsnog aan het doelsaldo, dat nog maar twee in het voordeel is van Ajax, al kunnen de Amsterdammers daar morgen tegen Fortuna weer verandering in brengen.

PSV speelde overigens onder het toeziend oog van oog van oud-trainer Guus Hiddink en oud-speler Ji-sung Park, die in verleden (samen) grote successen boekten in Eindhoven.