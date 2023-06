Sinner laat matchpoints onbenut en verliest, Swiatek toont topvorm

Na maar liefst 5 uur en 26 minuten maakte Altmaier het af met een ace. Hij benutte na een zenuwslopende fase pas zijn vijfde wedstrijdpunt. Na afloop kreeg de nummer 79 van de wereld een staande ovatie op het volgepakte Court Suzanne Lenglen, waarna de Duitser zijn tranen de vrije loop liet.

„Ik hou van het spelletje tennis”, zei Altmaier (24) na de langste wedstrijd van het toernooi. „Ik weet niet of het historisch was, maar in ieder geval was het een wedstrijd om te herinneren. De emoties waren geweldig.”

Bekijk het wedstrijdpunt.

Bron: discovery+

Sinner serveerde in de vierde set bij 5-4 voor de overwinning en was tot tweemaal toe één punt verwijderd van een plek in de derde ronde. Altmaier gaf zich echter niet gewonnen, wist met het nodige geluk een vijfde set af te dwingen en mocht bij 5-4 in de vijfde set ook serveren voor de wedstrijd.

Ook de Duitser verzuimde het af te maken en Sinner kwam op gelijke hoogte, tot groot genoegen van het uitzinnige publiek. De Italiaan speelde echter weer een slordige game en liet Altmaier nogmaals voor de wedstrijd serveren. Een game van meer dan 10 minuten volgde en Altmaier gaf een 40-0-voorsprong uit handen. Het ene na het andere matchpoint werd weggewerkt en de Duitser leek de zenuwen niet de baas te zijn. Hij besloot het duel echter met een sterke service, waarna Sinner een illusie armer afdroop.

Iga Swiatek Ⓒ ANP/HH

Swiatek toont topvorm

Iga Swiatek heeft ook in haar tweede wedstrijd op Roland Garros maar vier games afgestaan. De Poolse, die woensdag haar 22e verjaardag vierde, rekende in anderhalf uur met 6-4 6-0 af met de Amerikaanse Claire Liu.

De partij vertoonde veel gelijkenissen met haar partij in de openingsronde. Toen rekende Swiatek op dezelfde baan af met de Spaanse Cristina Bucsa en ook toen waren de setstanden 6-4 6-0. Net als twee dagen eerder stond er een verraderlijke wind op het Court Philippe Chatrier en Swiatek had er zichtbaar moeite mee.

Bekijk het wedstrijdpunt

Bron: discovery+

Swiatek kende tegen Liu toch een voortvarende start en liep direct uit naar 3-0. Ze leverde echter twee keer haar servicegame in en liet de nummer 102 van de wereld terugkomen tot 3-3. Na een nieuwe break kwam Swiatek niet meer in de problemen in de openingsset en bij 5-4 maakte ze het af met een lovegame. De set duurde 55 minuten.

In de tweede set werd het geen moment spannend meer en na een uur en 29 minuten besloot de nummer 1 van de wereld het duel met een backhandwinner langs de lijn, haar 24e winner van de wedstrijd.

Swiatek, die in 2020 en 2022 de titel pakte op Roland Garros, heeft nu 20 van haar laatste 21 duels in Parijs gewonnen. Zaterdag neemt ze het in de derde ronde op tegen de Chinese Wang Xinyu.

Middelkoop

Matwé Middelkoop heeft zich op Roland Garros met zijn Duitse partner Andreas Mies eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel. Middelkoop en Mies waren met 6-3 6-1 veel te sterk voor Aleksandr Boeblik uit Kazachstan en de Hongaar Marton Fucsovics. De partij duurde slechts 55 minuten.

Bekijk ook: Griekspoor strandt op Roland Garros na slijtageslag tegen Hurkacz

Middelkoop en Mies zijn als twaalfde geplaatst in Parijs. Ze wisten eerder dit gravelseizoen in vier toernooien maar één zege te boeken als duo. Mies wist Roland Garros al twee keer te winnen, Middelkoop haalde vorig jaar de halve finales.

De 39-jarige Middelkoop is de nummer 23 van de wereld in het dubbelspel.