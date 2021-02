Roger Federer feliciteert wildcardspeler na rampjaar

Niemand minder dan zijn grote voorbeeld Roger Federer feliciteerde de Australiër met zijn overwinning. „Goed Gedaan, Thanasi. Ik ben blij voor jou”, schreef de 20-voudig grandslamwinnaar.

De overwinning betekende een streep onder 2020. Kokkinakis werd lange tijd gezien als opkomend talent, maar vorig jaar was een absoluut rampjaar voor de Australiër die werd achtervolgd door ellende. Blessures aan zijn schouder, knie en buikspieren zorgden ervoor dat hij in 2020 geen enkele keer in actie kon komen. Naast wedstrijdritme verloor hij ook kilo’s spiermassa en zakte hij ver weg op de ranglijst .

In 2018 versloeg Kokkinakis Roger Federer in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Miami. Ⓒ HH/ANP

Voor het toernooi in zijn thuisland werd de 24-jarige Kokkinakis toegelaten met een wildcard. Het hoogtepunt uit zijn carrière was de overwinning op Federer. In 2018 versloeg hij de Zwitserse tennisgrootheid in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Miami.