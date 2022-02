Premium Het beste van De Telegraaf

’Nog één te gaan, Yvonne!’ Irene Schouten hijgt Calgary-koningin Yvonne van Gennip in nek

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Irene Schouten schaatste in Peking naar haar tweede gouden plak. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Irene Schouten is net van het ijs als ze op het middenterrein schaatslegende Yvonne van Gennip (57) tegen het lijf loopt. Ze vliegen elkaar in de armen, waarna de ongenaakbare Schouten grijnzend tegen haar zegt: „Nog één te gaan, Yvonne!” Van Gennip, momenteel werkzaam als teammanager van Oranje, schreef 34 jaar geleden Nederlandse sportgeschiedenis met driemaal olympisch goud in Calgary. Gaat Schouten volgende week historie schrijven in Peking door als eerste Nederlandse schaatser vier keer goud op één Spelen te winnen?