Primoz Roglic wint Luik-Bastenaken-Luik na gigantische fout Julian Alaphilippe

Op ongeveer vijftien kilometer van de streep, op de Roche-au-Faucons, maakten Alaphilippe, Roglic, Marc Hirschi en Pogacar zich los van het peloton. Ook Michal Kwiatkowski en Michael Woods trokken mee, maar konden het tempo niet volgen.

In de sprint in Luik leek Alaphilippe te gaan winnen, maar de kersverse wereldkampioen was te vroeg met het opsteken van zijn armen, waarna Roglic dankbare profiteerde. De 30-jarige Sloveen eindigde vorige maand als tweede in de Tour de France.

Waalse Pijl-winnaar Marc Hirschi, die even daarvoor nog door Alaphillipe werd gehinderd, zette ondanks een verstoorde spurt koers naar plek drie. Alaphillipe werd vanwege die actie ook nog teruggezet naar plek vijf.

Tour de France-winnaar Tadej Pogacar schoof daardoor naar de derde plaats. De in extremis aangesloten Matej Mohoric gaat nu als nummer vier de geschiedenisboeken in.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel won de sprint van de achtervolgende groep, nadat hij op Roche-au-Faucons moest passen. Dat de Nederlands kampioen zijn driekleur in de finale liet zien was sowieso bewonderenswaardig. Zaterdag reed hij nog een indrukwekkende solo van 75 kilometer, waarmee hij vanuit geslagen positie alsnog de BinckBank Tour op zijn naam schreef.

Valpartijen

Met nog 86 kilometer te gaan was er in de afdaling van de Côte de Wanne een grote valpartij waarbij Alaphilippe en Hirschi betrokken waren. De twee konden echter snel verder. Dat gold niet voor de Deen Michael Valgren en de Italiaan Damiano Caruso. Die moesten opgeven.

Greg van Avermaet en de Brit Adam Yates waren toen al afgestapt. De olympisch kampioen van CCC was betrokken bij een valpartij in het peloton met de Australische wielrenner Jay McCarthy van Bora-hansgrohe, die wel door kon. Ook de Britse wielrenner van Mitchelton-Scott kwam ten val en moest opgeven.

De wielrenners kwamen in botsing met een verkeerspaaltje op een vluchtheuvel. Wat beide renners precies overhielden aan de val op zo ’n 100 kilometer van de finish is nog niet bekend.

De ploeg van Van Avermaet meldt dat de Belg voor onderzoek naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens het Belgische Sporza wordt er gevreesd voor een schouderbreuk. Als dat klopt, kan de Belg een streep zetten door klassiekers als Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.