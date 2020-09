LA Galaxy ontslaat voetballer om racistische opmerking

De Amerikaanse verdediger Omar Ontiveros was daarvoor al voor zes wedstrijden geschorst door de competitieleiding. „LA Galaxy II heeft met wederzijdse toestemming besloten om afscheid te nemen van verdediger Omar Ontiveros”, meldde de club in een korte verklaring.

De 25-jarige verdediger speelt in het reserveteam van LA Galaxy, dat uitkomt in de United Soccer League, het niveau onder de Major League. Ontiveros beledigde deze week een zwarte speler van San Diego Loyal. Hij zou het woord ’nigger’ hebben gebruikt, iets wat heel omstreden is in de Verenigde Staten. Amerikanen spreken daarom zelf van het ’n-woord’, iets wat de Loyals ook doen op hun website.

Volgens de club uit San Diego hoorden heel wat spelers, de trainers van LA Galaxy en ook de scheidsrechters wat Ontiveros zei. Niemand greep echter in. De wedstrijd eindigde in 1-1, maar San Diego Loyals wil het punt niet hebben. „We willen niet eens erkennen dat we deel hebben uitgemaakt van een wedstrijd waarin zo’n actie heeft plaatsgevonden”, zegt voorzitter Andrew Vassiliadis. „De Loyal in onze naam staat symbool voor de diversiteit in onze gemeenschap. We willen hier dus niets mee te maken hebben.”

Ron Jans stapte begin dit jaar onder grote druk op als trainer van de Amerikaanse club Cincinnati, omdat hij in de kleedkamer een liedje had gezongen waarin het woord ’nigger’ ook voorkwam.