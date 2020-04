Clubs in Italië zijn het eens: Serie A uitspelen

Tijdens een videovergadering werd unaniem gestemd voor het plan om te trachten het huidige seizoen alsnog te voltooien.

Tegenstanders

Eerder waren diverse clubs, waaronder Sampdoria, Torino en Brescia, tegenstander van een mogelijke hervatting van de competitie, die sinds 9 maart stilligt. „Nu hebben we allemaal de intentie om het seizoen in de Serie A af te maken, mits het veilig is en de Italiaanse regering het toestaat”, liet de directie van de Italiaanse topcompetitie weten.

Vertegenwoordigers van de Serie A en de Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) praten woensdag opnieuw met afgevaardigden van het Italiaanse kabinet. De FIGC is een groot voorstander van het uitspelen van het seizoen en is in dat streven zelfs bereid om tot aan de herfst tijd daarvoor vrij te maken op de speelkalender.

In de Serie A moeten nog twaalf volledige speelronden worden afgewerkt. De clubs hopen ergens in mei in het zwaar getroffen Italië de training te mogen hervatten.