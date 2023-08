VIDEO Jumbo-Visma-bus heeft moeite met het barre weer en rijdt tegen boom aan

In de chaos van wind en regen zag de bestuurder de boom over het hoofd. Er kwam door de botsing een paneel los, wat in de gietende regen hersteld moest worden.

Video:Jumbo-Visma-bus rijdt tegen een boom. Tekst gaat verder onder Video.

Overigens waren er ook problemen bij Soudal Quick-Step. De bus van de ploeg van Remco Evenepoel kreeg problemen op ruim 3 kilometer van de finish en moest getakeld worden.