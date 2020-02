Marianne Timmer helpt zieke Esther Vergeer

Vergeer gaat er, zoals eerder aangegeven, alles aan doen om tijdens haar behandeling zoveel mogelijk ’gewoon’ door te werken en blijft ook als chef eindverantwoordelijk voor de uitzending van de paralympische ploeg voor de Spelen in Tokio. Timmer wordt de komende periode ingewerkt, zodat zij - indien ergeer tijdelijk pas op de plaats moet maken - haar direct kan vervangen.

Timmer: „De situatie van Esther is natuurlijk verschrikkelijk en ik hoop eerst en vooral dat zij haar taken als chef zo veel en zo goed mogelijk kan blijven uitvoeren. Tegelijkertijd gaan we er samen voor zorgen dat ik zo snel mogelijk ’startklaar’ ben om er met elkaar een topeditie van de Paralympische Spelen van te maken.”

Timmer maakt deel uit van de ’chef-groep’ van NOC*NSF, waar ook Minke Booij, Pieter van den Hoogenband, Carl Verheijen, Mark Huizinga en Esther Vergeer onderdeel van zijn. Binnen deze groep zijn afspraken gemaakt over elkaars vervanging bij calamiteiten en wordt er gewerkt met een buddy systeem. Vorige maand was Timmer in Lausanne actief als chef de mission van Talent TeamNL tijdens de Jeugd Olympische Spelen.

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: „De situatie vraagt erom dat wij als TeamNL samen met Esther hebben nagedacht over mogelijke scenario’s en dit vinden we allemaal een goede oplossing. Dit zijn omstandigheden waarvan je hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt, maar het laat wel nut en noodzaak zien van onze chef-groep. Het is mooi om te zien dat je juist dan als team op elkaar kunt rekenen.”