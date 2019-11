VVV steunt Maaskant en maakt statement naar haatsupporters

Op weg naar de kleedkamer reageerde Maaskant geïrriteerd met gebaren op wat hij naar zijn hoofd geslingerd kreeg. „Het is stom, want je kunt het nooit winnen. Maar ik ben er klaar mee dat anonieme mensen met een pet of een hoed op van alles naar je roepen wat heel persoonlijk is.”

Onder trainer Maurice Steijn handhaafde VVV zich de afgelopen twee seizoenen zonder play-offs te hoeven spelen. Dit seizoen gaat het moeizamer. „Dat wij tegen degradatie zouden moeten vechten, was vooraf wel te verwachten. Er zijn zeven, acht ploegen die ervoor vechten om daaruit weg te blijven. Daar hoort VVV ook bij”, aldus Maaskant. „Het is duidelijk, dat we een paar wedstrijden te veel verloren hebben. Wij weten dat onze fans gefrustreerd zijn daarover. Wij kunnen niks anders doen dan keihard blijven werken.”

Waar een deel van het Venlose publiek om het vertrek van Maaskant schreeuwde, daar staat technisch directeur Stan Valckx pal achter de trainer. „We hebben de afgelopen week veel praatsessies gehad. In die gesprekken is het vertrouwen in Robert uitgesproken en ook na deze wedstrijd zijn er geen twijfels over Robert. Wij scharen ons achter de trainer. We hebben er vertrouwen in, dat we het tij gaan keren.”

Statement VVV

VVV gaat samen met de politie een onderzoek instellen naar de misdragingen van supporters tijdens de thuiswedstrijd zondag tegen Feyenoord.

„Het feit dat goedwillende supporters de dupe worden van kwaadwillende stadionbezoekers, is een fenomeen dat de club zorgen baart. Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen hebben diverse stadionbezoekers derhalve een zeer vervelend gevoel overgehouden aan het bezoeken van het stadion. Dat vindt de club een zeer kwalijke zaak en daar willen wij dan ook onze welgemeende excuses voor aanbieden”, zegt VVV-directeur Marco Bogers.

VVV belooft passende maatregelen te nemen tegen degenen die zich hebben misdragen. Ook zal de club supporters die zondag direct werden geconfronteerd met deze ongeregeldheden tegemoet komen.