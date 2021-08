Sifan Hassan verovert na 29 jaar weer olympisch atletiekgoud voor Nederland

Hassan kwam tot een tijd van 14.36,79. Het zilver was voor de Keniase Hellen Obiri, brons ging naar de Ethiopische Gudaf Tsegay. Hassan liet zich aan het begin van de race helemaal achterin zien en de Japanse Hironaka nam in het begin van de race de leiding. Terwijl de Nederlandse na vier ronden wat meer naar voren kwam, sloeg Hironaka een gaatje. Dat was echter maar van korte duur, want de Ethiopische en Keniaanse (onder wie Obiri) dichtten het gat al snel. Vijf ronden voor het einde nam Hassan de tiende plaats in.

Hassan tastte zo nu en dan af of ze via de buitenkant wat meer naar voren kon komen, maar met nog drie ronden te gaan lag ze nog altijd ’maar’ zevende. Een rondje verder was Hassan opgeschoven naar plaats 6, terwijl ze als vijfde de slotronde in ging. Via de derde en tweede plaats kwam Hassan op 200 meter van de streep aan kop. Met Obiri in haar rug gaf Hassan het niet meer weg.

Valpartij

Voor aanvang van de finale waren er nog grote zorgen over Hassan. Na haar opzienbarende besluit om op drie onderdelen mee te doen, liep ze maandagmorgen in de series van de 1500 meter en kwam ze aan het begin van de laatste ronde ten val. Ze krabbelde snel overeind, won de race en plaatste zich voor de halve finale. Maar de grote vraag was hoeveel kracht deze niet geplande inhaalrace had gekost met het oog op de finale van de 5000 meter, later die dag.

Dat leek mee te vallen, want zelfs toen Hassan aan kop liep, keek ze nog rustig voorzichtig achterom wat haar afstand tot de achtervolgsters was. En hoewel de tribunes in Tokio leeg waren, huppelde ze nog vrolijk op blote voeten een ereronde met de Nederlandse vlag. Er zat dus nog energie genoeg in de tank.

Drie Nederlandse vrouwen (en nul mannen) wonnen in het verleden gouden olympische medailles. Fanny Blankers-Koen deed dat vier keer in 1948, Ria Stalman (die later dopinggebruik toegaf) pakte goud in 1984 en Van Langen was de snelste op de 800 meter in 1992. In de afgelopen 29 jaar won alleen Dafne Schippers nog een olympische medaille voor Nederland in de atletiek. Dat deed ze vijf jaar geleden in Rio de Janeiro door zilver te pakken op de 200 meter.

