Dilemma David Beckham: moet hij zijn vriend Phil Neville ontslaan?

Neville is de trainer van het eerste elftal. Hij heeft nu zes wedstrijden achtereen verloren. Dit heeft niet alleen bij hem de druk erop gegooid, maar ook bij Beckham. De twee zijn immers sinds jaar en dag goede vrienden.

De kritiek op Neville is bijna niet meer te verstommen, weet ook Beckham. Of, eigenlijk wel: met ontslag. ,,Het kan nog steeds”, aldus Neville over het bereiken van de play-offs. ,,Maar dat wordt een aardige berg die we moeten beklimmen.”

Verantwoordelijkheid

Neville weet dat alle ogen op hem zijn gericht. ,,Als een team verliest, moet je als eerste naar de trainer kijken. Ik draag de verantwoordelijkheid voor de resultaten. Ik verschuil me daar ook niet achter. Het is mijn taak om het team en de spelers beter te maken.”

Dan blijft de vraag: heeft Beckham de (golden) balls om zijn maat de laan uit te sturen? De tijd zal het leren.

Beckham en Neville zijn leden van de befaamde Class of ’92 uit de jeugdopleiding van Manchester United. Naast deze twee zitten ook Gary Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs en Paul Scholes in deze ’klas’. Allemaal wisten ze fraaie carrières op te bouwen.