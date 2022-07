Premium Het beste van De Telegraaf

’Ongelooflijk, ik heb er geen andere woorden voor’, aldus bondscoach Engeland Sarina Wiegman weet nu (een beetje) wat Erik ten Hag te wachten staat

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Sarina Wiegman. Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Het vrouwenvoetbal kun je niet helemaal vergelijken met het mannenvoetbal en dat moet je ook niet willen. Toch kun je stellen dat Sarina Wiegman (52) na woensdagavond enigszins weet wat land- en leeftijdsgenoot Erik ten Hag te wachten staat bij zijn nieuwe klus als trainer van Manchester United. Met de Engelse voetbalvrouwen won de Nederlandse bondscoach in een zo goed als volgepakt Old Trafford de openingswedstrijd van het EK: 1-0. De aandacht was groots, de verwachtingen zo mogelijk nog groter en de steun hartstochtelijk. Precies waar Ten Hag op kan rekenen bij The Red Devils, een van de grootste clubs van de wereld.