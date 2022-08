FC Twente tankt vertrouwen richting clash met Fiorentina

Het spelniveau van FC Twente lag een stuk hoger dan in de uitwedstrijd tegen NEC en de dubbel tegen FK Cukaricki. Dat komt goed uit, want met Fiorentina wacht de ploeg van Jans nu een tegenstander van heel ander kaliber.

Het enige smetje op de voor FC Twente perfecte middag was het uitvallen van Ramiz Zerrouki. De breker op het middenveld, een belangrijke schakel, kreeg een knietje in de rug en kon in de slotfase niet meer verder. De komende dagen moet lijken hoe groot de schade is en of hij klaargestoomd kan worden voor het bezoek aan Florence.

Waar Jans vorige week bij het bezoek aan NEC gerouleerd had met het oog op de return tegen FK Cukaricki trad hij nu met de sterkste ploeg aan. Alleen speelde Julio Pleguezuelo nu weer centraal achterin naast captain Robin Pröpper in plaats van Mees Hilgers. Vanaf de eerste minuut was het kwaliteitsverschil groot en na enkele kansen te hebben gemist opende Ricky van Wolfswinkel met een goede spitsengoal in de 22e minuut de score. De eerste seizoensgoal van de ervaren spits. Meteen daarna had Daan Rots er 2-0 van moeten maken, maar de jongeling miste de opgelegde kans.

FC Twente-trainer Ron Jans. Ⓒ ProShots

Fortuna was aangetreden zonder de topaankopen Burak Yilmaz en Inigo Cordoba, die nog niet fit genoeg waren voor een basisplaats. Ook de laatste aanwinst, de van Feyenoord gehuurde Cole Bassett, was nog niet van de partij. Hij is nog in afwachting van een nieuwe werkvergunning. Fortuna heeft deze zomer flink geïnvesteerd, onder anderen ook in verdediger Rodrigo Guth, maar is ook een sterkhouder kwijtgeraakt in vergelijking met vorig seizoen. De dynamiek van Zian Flemming, die eind vorig seizoen met twee goals aan de basis stond van de Fortuna-zege in de Grolsch Veste, wordt node gemist.

Tegenover het statische spelletje van Fortuna stelde FC Twente juist veel dynamiek. De ploeg van Jans controleerde de wedstrijd en had de tegenstander volledig in de tang. De 2-0 kwam op naam van Joshua Brenet, de rechtsback, die zo’n belangrijke rol speelt in het FC Twente-spel. Met een goede penetratie vanaf de rechtsbackpositie tekende hij net voor de rust voor de tweede treffer.

Ramiz Zerrouki ligt geblesseerd. Ⓒ ProShots

Met drie wissels (Yilmaz voor Noslin, Cordoba voor Ferati en Pinto voor Tirpan) probeerde Fortuna-trainer Sjors Ultee een ommekeer te bewerkstelligen, maar daar kwam niks van terecht. Achterin bleven de Fortuna-spelers in foutjes grossieren, terwijl Yilmaz op grote afstand van het vijandelijke doel volstrekt ongevaarlijk was. Het was FC Twente, dat uitliep naar 3-0, met de mooiste goal van de middag. Virgil Misidjan krulde de bal vanaf rand zestien uiterst artistiek achter Fortuna-doelman Yanick van Osch.

Bekijk ook: Zerrouki hoopt dat FC Twente hem naar Feyenoord laat gaan

En zo kende FC Twente een ideale aanloop naar de uitwedstrijd tegen Fiorentina, waar naar verwachting meer dan 2000 Twentse fans mee naar toe reizen. Een tegenvaller was wel de blessure van Zerrouki, die FC Twente tot op heden uit handen van het geïnteresseerde Feyenoord heeft weten te houden, maar de komende dagen zal duidelijk worden of die meespelen in Florence in de weg staat.