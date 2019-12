Live Extra: Volg de Eredivisie op de voet

Volg alle Eredivisie-duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Vooral zondag staat een aantal fraaie duels op de rol. Koploper Ajax staat voor een zware opgave in het uitduel met AZ. De thuisploeg is dit seizoen in de eredivisie lastig te verslaan en speelt bovendien voor het eerst sinds 4 augustus weer een wedstrijd in het eigen stadion in Alkmaar.

PSV hoopt zondag voor het eerst sinds tijden weer een wedstrijd buiten Eindhoven te winnen. Dat moet gebeuren in De Kuip, een stadion waar PSV het juist vaak moeilijk heeft.

Volledig speelschema Eredivisie-ronde 17

Vrijdag

20.00 uur: SC Heerenveen - Willem II 1-2

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - FC Groningen

19.45 uur: Fortuna Sittard - RKC Waalwijk

19.45 uur: VVV-Venlo - PEC Zwolle

20.45 uur: FC Twente - Vitesse

Zondag

12.15 uur: FC Emmen - Sparta Rotterdam

14.30 uur: Feyenoord - PSV

16.45 uur: AZ - Ajax

16.45 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht

