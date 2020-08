De Graafschap opent seizoen met zege op FC Den Bosch

De treffers van de thuisclub kwamen op naam van Toine van Huizen, Daryl van Mieghem, Elmo Lieftink en Johnathan Opoku. Voor de bezoekers uit Brabant scoorden Julian Lelieveld (eigen doel) en Jizz Hornkamp.

De Graafschap was vorig seizoen op weg naar de Eredivisie toen de coronacrisis toesloeg. De KNVB brak de competities in eredivisie en eerste divisie definitief af en besloot geen promotie en degradatie toe te passen. De nummers 1 en 2 van de ranglijst in de KKD, SC Cambuur en De Graafschap, voelden zich zwaar benadeeld door het KNVB-besluit.

Beide clubs vochten de maatregel vergeefs aan en moesten uiteindelijk akkoord gaan met een „financiële tegemoetkoming” voor het mislopen van de promotie naar de Eredivisie. SC Cambuur ontving 425.000 euro en De Graafschap kon rekenen op 375.000 euro uit het solidariteitsfonds betaald voetbal.