Hamilton blijft Verstappen net voor in derde training

Groot was het verschil niet, Verstappen was slechts 0.013 seconde langzamer dan de leider in het wereldkampioenschap. Verstappen kwam tot een tijd van 1.16,097. De Duitser Sebastian Vettel zat daar weer kort achter, hij klokte op 0.082 achterstand van Hamilton de derde tijd.

In tegenstelling tot vrijdagmiddag was het zaterdag droog tijdens de oefensessie. Verstappen spinde vrijdagmorgen nog in de eerste vrije training, waarna er in de tweede sessie weinig werd gereden door de coureurs.

Zaterdagmiddag om 15.00 uur volgt de kwalificatie, zondag om 15.10 uur is de race. Vorig jaar viel Verstappen al na vijf ronden uit door motorproblemen.

In de Formule 1 Opwarmronde blikt onze verslaggever Erik van Haren samen met simulatorcoureur Rudy van Buren vooruit op de Grand Prix van Hongarije.

Bekijk hier de uitslagen en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.