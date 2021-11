Voetbalsters Oranje gelijk in oefenduel tegen Japan

Nederland had afgelopen zaterdag nog gelijkgespeeld (2-2) bij Tsjechië in het kader van de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd.

Bij Nederland ontbraken in vergelijking met het vorige duel onder meer Dominique Janssen, Vivianne Miedema en Jill Roord. Ze kregen rust, mede omdat het duel tegen Tsjechië wegens sneeuw een dag later was gespeeld dan gepland, zaterdag in plaats van vrijdag. In het duel met Tsjechië miste Parsons daarnaast al tal van vaste krachten, onder wie Lieke Martens en Jackie Groenen. Zij waren er in Den Haag ook niet bij.

Met een veredeld tweede elftal gaf Oranje in Den Haag weinig kansen weg. Sherida Spitse, deze keer invalster, sprak bij de NOS derhalve ook van een verdienstelijk optreden. „Ik vond het best goed. In deze andere samenstelling was het wel even wennen, maar dat lijkt me logisch. Wat intensiteit betreft vond ik het heel behoorlijk van onze kant. We hebben er heel veel energie ingestoken. Maar misschien hadden we wel wat vaker bij hun doel mogen komen.”