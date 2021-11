Deze landen hebben zich net als Oranje al geplaatst voor het WK

UEFA (Europa), 13 tickets

Nederland

België

Duitsland

Denemarken

Engeland

Frankrijk

Kroatië

Servië

Spanje

Zwitserland

Alleen de nummer één uit de poule heeft zich rechtstreeks geplaatst voor het WK. De tien nummers twee zijn veroordeeld tot het spelen van play-offs volgend jaar maart. Daar komen ook nog de twee hoogst geplaatste Nations League-groepswinnaars bij die niet in de top 2 eindigden. Van de twaalf landen in de play-offs kunnen er slechts drie het WK bereiken.

Play-offs

Portugal

Schotland

Italië

Rusland

Zweden

Wales

Turkije

Polen

Noord-Macedonië

Oekraïne

Oostenrijk

Tsjechië

CONMEBOL (Zuid-Amerika), 4 of 5 tickets

Brazilië

In Zuid-Amerika spelen de tien landen onderling een grote competitie. De nummers één tot en met vier veroveren rechtstreeks een ticket voor het WK. De nummer vijf wacht een play-off tegen een land van een ander continent.

CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika en Caraïben), 3 of 4 tickets

Uit de finalepoule met acht landen plaatsen de nummers één tot en met drie zich direct voor het WK. De nummer vier doet mee aan de ’inter-confederatie-play-offs’, samen met een land uit CONMEBOL, AFC en OFC.

CAF (Afrika), 5 tickets

In de tweede ronde van de Afrikaanse kwalificatie zijn de landen verdeeld over tien poules. De 10 groepswinnaars worden geloot over 5 finales, de winnaars daarvan gaan naar het WK.

AFC (Azië), gastland + 4 of 5 tickets

Qatar is als gastland sowieso zeker van een WK-ticket. Het kwalificatieproces in Azië bestaat uit meerdere rondes. De twaalf landen die na de derde ronde nog in de race zijn, worden over twee poules van zes teams verdeeld. De nummer één en twee in de poule plaatsen zich voor het hoofdtoernooi in Qatar en de twee nummers drie moeten een play-off spelen.

In die play-offs is een ticket niet zomaar verdiend. De nummers drie strijden onderling om een play-off te mogen spelen tegen een land van een andere federatie. De winnaar van die krachtmeting verovert een ticket. Door deze opzet is het dus mogelijk dat er niet zes, maar vijf Aziatische landen meedoen aan het WK.

OFC (Oceanië), 0 of 1 ticket

De winnaar van de Oceanische kwalificatie plaatst zich voor de ’inter-confederatie-play-offs’, samen met een CONMEBOL-, CONCACAF- en AFC-land. Die ’inter-confederatie-play-offs’ van vier landen leveren twee tickets op.