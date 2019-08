FC Utrecht laat kans op koppositie liggen

Evert Linthorst maakte in de slotfase van de eerste helft beide doelpunten voor VVV. De 19-jarige middenvelder kopte in de 37e minuut raak op aangeven van Roel Janssen. In de 44e minuut maakte Linthorst van dicht bij de 0-2. Vorige week scoorde de geboren Venlonaar tegen Ajax ook al.

Utrecht drong na rust aan. Een doelpunt van Issah Abbas werd wegens buitenspel afgekeurd. Het duurde tot de 76e minuut voordat invaller Adrián Dalmau de 1-2 maakte. Utrecht was nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar VVV hield stand. Bij VVV maakte de van Sunderland overgekomen Lee Cattermole in de slotfase zijn debuut. De Engelsman kreeg direct een gele kaart. Datzelfde gold voor Van den Brom.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.