PSV heeft met Noni Madueke een parel in huis

Noni Madueke is met twee goals de grote man in de ArenA. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De eerste klap is een daalder waard, maar in dit geval een schaal. In een heerlijk voetbalgevecht won PSV ten koste van Ajax de eerste prijs van het seizoen: de Johan Cruijff Schaal (0-4). Mede dankzij Noni Madueke, die de Amsterdamse verdediging met twee treffers ongenadig veel pijn deed. Dat Nicolas Tagliafico zijn elftal weer eens dupeerde met een rode kaart, maakte de vernedering voor Ajax nog groter.