Sterk WK-optreden helpt Hakim Ziyech bij Chelsea

Sinds Potter dit seizoen de ontslagen Thomas Tuchel opvolgde bij Chelsea kwam Ziyech weinig aan spelen toe. „Hij was op dat moment een beetje afgedwaald van het eerste elftal”, aldus Potter. „Maar volgens mij heeft hij inmiddels tegen Manchester City gespeeld en viel hij in tegen Newcastle. Hij komt er weer dichterbij.”

Wat de trainer betreft is de rol van Ziyech in Londen daarom ook zeker niet uitgespeeld. „We kennen zijn kwaliteiten. Hij speelt ’tussen de linies’, dat zien we graag. Soms moet je echter even geduld hebben. Bij een club als Chelsea zijn altijd goede spelers die even wat minder vaak in actie komen. Het is mooi dat hij veel minuten heeft gemaakt op het WK. Hakim is een goede jongen.”

Kanté

Chelsea hervat het seizoen in de Premier League dinsdag met de wedstrijd tegen Bournemouth. N'Golo Kanté is er dan nog niet bij, verduidelijkte Potter. "Voor het herstel van zijn hamstringblessure staat een maand of vier. Eerder dan eind februari, begin maart hoeven we niet op hem te rekenen. We moeten hem op de juiste wijze terugbrengen, het liefst zo snel mogelijk, maar wel zonder risico's te lopen." Kante miste de afgelopen periode ook het WK, waar Frankrijk zonder hem de finale haalde.