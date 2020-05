Opnieuw kritiek op Jordan: ’Docu zit vol leugens’

Perkins is allesbehalve een kleine naam in de Amerikaanse basketbalwereld. De man van ruim 2 meter speelde veertien seizoenen in de NBA en werd in 2008 kampioen met de Boston Celtics als ploegmaat van Paul Pierce, Kevin Garnett en Ray Allen. Sinds hij er twee jaar geleden de brui aangaf, is hij analist bij ESPN.

Grant en Pippen

Sinds de documentaire over Jordan op de buis kwam, reageerden onder anderen voormalig ploeggenoten en Horace Grant en Scottie Pippen al negatief. Daar komt nu ook Perkins bij. Die beticht ’MJ’ van leugens, onder andere over zijn relatie met Detroit Pistons-ster Isiah Thomas. Die laatste werd niet geselecteerd voor het ’Dream Team’ door toedoen van Jordan, maar dat ontkende hij in de docu.

„Ik ben blij dat LeBron James mijn GOAT (Greatest of All Time, red.) is, en niet Michael Jordan”, aldus Perkins. „Als je die hele documentaire bekijkt… Hij is gemaakt om van Jordan een superheld te maken en van al de rest slechteriken. Michael Jordan heeft elke code tussen spelers gebroken. Wat hij zei over Horace Grant, dat die aan de drugs zat, of over Scott Burrell, dat die altijd in de clubs zat… Zelfs Scottie Pippen kreeg hij kwaad”, spuwt Perkins zijn gal.

Egoïstisch

„Het lijkt nu alsof Pippen een egoïstische kerel was. De docu prees Michael Jordan, logisch. Het is de beste docu die ik ooit zag. Maar daarmee moest hij niet iedereen rond hem naar beneden halen. Die afleveringen zitten vol leugens.”