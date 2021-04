Franse en Britse media: 'Balcontacten Kylian Mbappé waren zelden positief’

Sport

Badr Hari in juli terug in de ring: ’Hij wil wraak nemen’

Kickbokser Badr Hari heeft zijn rentree in de ring aangekondigd. De Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, maakt tijdens Glory 78 op 17 juli weer zijn opwachting. Hij neemt het dan in Ahoy in Rotterdam op tegen zwaargewicht Arkadiusz Wrzosek uit Polen.