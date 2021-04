Franse media pakken wonderkind Kylian Mbappé hard aan

Premium Voetbal

Teugels bij FC Barcelona in handen Alfred Schreuder na rood Ronald Koeman

Na 312 dagen terug aan kop van La Liga, dat was de droom. Maar in een nog steeds compleet leeg Camp Nou kreeg Ronald Koeman met zijn ploeg een koude douche. De Catalanen leden een zeldzame nederlaag tegen Granada (1-2) in een nog steeds zinderende titelrace.