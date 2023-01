Officieel: Memphis Depay verkast van FC Barcelona naar Atletico Madrid

De laatste plooien waren donderdag al zo goed als glad gestreken. Depay trainde zelfs al mee met de hoofdmacht van zijn nieuwe club. Atletico verwacht dat hij zaterdag al minuten kan maken in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid.

De 28-jarige Depay is bij Atletico Madrid de vervanger van Joao Felix, die eerder deze maand werd verhuurd aan Chelsea. De voormalig PSV’er kost de Rojiblancos slechts een paar miljoen euro, naar verluidt zo’n 2,5 tot 3. Hij heeft een contract tot medio 2025 ondertekend.

Memphis Depay hier tijdens een duel tegen Atletico, voetbalt straks bíj Atletico. Ⓒ ANP/HH

Depay streek in 2021 neer bij FC Barcelona. De Catalanen namen hem over transfervrij over van Olympique Lyon, waar de rechtspoot zich na een mindere periode bij Manchester United weer in de kijker had gespeeld bij de Europese top. Depay droeg in totaal 42 keer het shirt van FC Barcelona. Veertien keer liet hij de Catalaanse fans juichen.