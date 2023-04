FC Groningen lijkt niet meer te redden na nederlaag tegen NEC

Daarmee is de degradatie bijna een feit. Met nog maar vier wedstrijden te gaan bedraagt het gat tussen FC Groningen met de nummer vijftien en zestien, respectievelijk FC Emmen en Excelsior, elf punten Dat betekent dat het doek in de komende speelronde, waarin een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma staat, al definitief kan vallen voor de geplaagde ploeg van trainer Dennis van der Ree.

Het leek een flashback naar de coronatijd in Groningen, waar behalve een paar clubofficials, verslaggevers en ballenjongens niemand welkom was bij de 72 minuten resterende speeltijd. NEC had voor de tweede keer in vier dagen tijd de lange reis van Nijmegen naar Groningen gemaakt, nadat het duel zaterdag was gestaakt, omdat een 18-jarige FC Groningen-supporter de assistent-scheidsrechter had geraakt met een beker drank. De werper heeft inmiddels een stadionverbod gekregen.

Betere van het spel

Aanvankelijk zag het er in de lege Euroborg nog niet zo slecht uit voor FC Groningen, dat het betere van het spel had. NEC bakte er niet veel van en de thuisploeg was iets gevaarlijker met onder andere een gevaarlijke schietkans van Tomas Suslov.

Een troosteloze ambiance in de Euroborg. Ⓒ ANP/HH

Het scoren gaat al het hele seizoen moeizaam voor FC Groningen, dat een ongekend rampjaar beleeft. In de loop van de tweede helft kwam NEC er wat beter in. FC Groningen ging vol op de aanval spelen en daarvan profiteerden de Nijmegenaren. Bij een uitbraak kreeg Marques vrije doortocht, waarna de bal op de stip ging. Met de moed der wanhoop ging FC Groningen op zoek naar een goal, die nog een punt op zou leveren, maar de bal viel niet meer goed en de degradatie na een periode van maar liefst 23 jaar onafgebroken Eredivisievoetbal is vrijwel onafwendbaar.

NEC op zijn beurt deed goede zaken in de strijd om deelname aan de play-offs voor het voorrondeticket van de Conference League, de plekken waar tot voor kort ook FC Groningen op mikte. NEC is door de zege naar de achtste plek gesprongen en heeft evenveel punten als RKC Waalwijk en SC Heerenveen maar een beter doelsaldo dan de concurrenten voor het laatste play-off-ticket.