Wereldkampioen Lilian de Geus wordt bij windsurfen gepusht door ’de jongens’

Lilian de Geus stapt in Heeg op de RS:X-plank. Ⓒ Anne van der Woude

Heeg - Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo denkt ook Lilian de Geus. Door de coronacrisis zit de windsurfster plotseling vier maanden in Nederland. En dat bevalt haar prima. Noodgedwongen traint de tweevoudig wereldkampioene onder begeleiding van coach Jacco Koops en trainer Casper Bouman nu met „de jongens” samen. Én juist daarmee slaat ze twee vliegen in één klap. De Telegraaf sprak in het Friese plaatsje Heeg met de alleskunner op een surfplank, die ooit begon bij windsurfvereniging Almere Centraal.