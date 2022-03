Lewis Hamilton blijft bij standpunt over racen in Saoedi-Arabië

De Mercedes-coureur stelde in december vorig jaar, voor de eerste race in Jeddah, al dat het niet zijn keuze was om te racen in het veelbesproken land. ,,Mijn mening is nog steeds hetzelfde. Het is vreselijk om sommige verhalen te horen”, aldus de Britse coureur.

Hamilton heeft inmiddels ook begrepen dat er een brief naar hem is gestuurd door de familie van Abdullah al-Howaiti, een jongeman die op zijn veertiende is gearresteerd en onlangs opnieuw ter dood is veroordeeld. ,,Het is een heel complexe situatie. Maar het is ook 2022. Het zou makkelijk moeten zijn om voor verandering te zorgen. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de mensen die de macht hebben, maar er is nog niet genoeg gebeurd. Ik vind het belangrijk om meer te leren over bepaalde zaken en te begrijpen waarom situaties niet veranderen. Ik sta open voor discussie.”

Hamilton sluit zich aan bij de woorden van onder anderen Mercedes-teamgenoot George Russell en Daniel Ricciardo (McLaren), dat de Formule 1 ook in de positie is om voor een positieve invloed te zorgen. ,,Wij hebben de mogelijkheid om in ieder geval te proberen om iets te veranderen, ook al is het iets kleins. Het is niet onze keuze om hierheen te gaan.”

Russell voegt daaraan toe: ,,Het is zorgwekkend om te zien wat er gebeurt op sommige plekken. Ik hoop dat door hier te racen wij het bewustzijn kunnen vergroten. Dat de Formule 1 over dertig of veertig jaar kan zeggen dat we voor een positieve verandering hebben gezorgd in de gemeenschap.”