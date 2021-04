Ineos Grenadiers houdt huis in proloog Ronde van Romandië

De Australiër van Ineos Grenadiers was in Oron met 5.26 minuten de snelste in de korte tijdrit van 4,05 kilometer. Dennis bleef zijn Britse ploeggenoot Geraint Thomas negen seconden voor. Landgenoot Richie Porte maakte op negen seconden het podium voor Ineos compleet.

Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de elfde plek. De kopman van Bora-hansgrohe gaf 15 tellen toe op Dennis. Tymen Arensman verloor 20 seconden. Steven Kruijswijk was 23 seconden langzamer dan de Australiër.

Voor Dennis is het de tweede zege van het seizoen. De tijdritspecialist won eerder in maart de rit tegen de klok in de Ronde van Catalonië.

De Ronde van Romandië ging vorig jaar niet door vanwege het coronavirus. De Zwitserse rittenkoers werd in 2019 en in 2018 gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic.