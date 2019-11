Wiebes: ’Nationale titel mooiste prijs’

Lorena Wiebes, Nederlands kampioene op de weg, omschrijft 2019 als het jaar van haar doorbraak Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Tijdens het Gala Wielrenner van het Jaar in Den Bosch worden vanavond de uitblinkers van 2019 in het zonnetje gezet. Lorena Wiebes (20) is in de race voor de Gerrie Knetemann Trofee, die naar het Talent van het Jaar gaat. De sprintster schitterde afgelopen seizoen met vijftien zeges.