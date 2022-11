Officieel: Daniel Ricciardo keert terug bij Red Bull

„Red Bull Racing bevestigt de thuiskomst van Daniel Ricciardo bij het team als derde rijder voor 2023”, laat het team weten. „Met een bulk aan ervaring zal Daniel een rol spelen in het test- en simwerk, bovendien zal hij commerciële activiteiten voor zijn rekening nemen.”

Brede lach

„De brede glimlach zegt alles, ik vind het fantastisch om weer thuis te zijn bij Red Bull Racing als derde coureur in 2023”, aldus de Australiër. „Ik heb prachtige herinneringen aan mijn tijd bij dit team, het warme welkom terug van Christian, Dr. Marko en het volledige team waardeer ik enorm. Voor mij persoonlijk is het prachtig dat ik een bijdrage kan leveren aan het beste team in de Formule 1, het geeft mij tegelijkertijd de kans om de batterij op te laden en de focus weer te vinden. Ik kan niet wachten om het team te helpen met simwerk, testsessies en commerciële activiteiten.”

Voor Ricciardo was in 2023 in ieder geval geen vast wedstrijdstoeltje beschikbaar. Hij moest bij zijn huidige renstal McLaren plaatsmaken voor zijn jonge landgenoot Oscar Piastri.

De Australiër maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2011. Hij beleefde zijn beste jaren van 2014 tot en met 2018 bij Red Bull, toen hij zeven grands prix won en twee keer als derde eindigde in het wereldkampioenschap. Hij reed nadien ook nog voor Renault. Zijn laatste overwinning vierde hij vorig jaar namens McLaren in de Grote Prijs van Italië.