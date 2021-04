Marianne Vos wint voor het eerst in carrière Amstel Gold Race

Aan het begin van de koers barstte het vuurwerk meteen los. Anna van der Breggen zette aan op de Cauberg en zorgde voor een splitsing in het peloton. De renster van SD Worx voerde het tempo gigantisch op en dichtte het gat naar de kopgroep. Favoriet Van Vleuten zat op het moment van de aanval van Van der Breggen achterin het peloton en moest een gaatje laten, maar kon snel aansluiten.

Toch kwam het uiteindelijk aan op een sprint en hierin bleek Vos de sterkste benen te hebben. Het is de derde Nederlandse zege vanaf 2017, sinds de wielrensters de Amstel Gold Race weer rijden. Vorig jaar ging de wielerwedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, in 2019 ging de zege naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Zware wedstrijd

„Mooi om hier terug te zijn met een overwinning”, verwees ze naar haar zege op dezelfde plek op het WK van 2012.

„Het rijden op de Cauberg brengt natuurlijk wel herinneringen terug aan dat WK”, gaf ze meteen na afloop toe. „Tijdens de wedstrijd heb ik er niet te veel aan gedacht. Het was een zware wedstrijd met aanvallen vanaf het begin en met hoge snelheid. In de sprint had ik nog net genoeg energie over, al kwam Demi nog heel dichtbij.”

’Niet mijn beste dag’

Van Vleuten finishte achter winnares Marianne Vos als derde in de Amstel Gold Race en was daar gezien haar vorm van de dag nog best tevreden mee. De 38-jarige Europees kampioene van Movistar voelde vanaf het begin van de koers dat ze niet haar allerbeste dag had, zei ze bij de NOS. „Dat ik hier nog als derde zit is toch wel een verrassing.”

„Het was worstelen vandaag”, zei Van Vleuten, die in de laatste beklimming van de Cauberg haar aanval plaatste, maar werd ingehaald door Katarzyna Niewiadoma. De Poolse werd vlak voor de finish samen met de Italiaanse Elisa Longo Borghini ingelopen, waarop Vos de sprint won. „Ik had ingezet op Vos vandaag”, zei Van Vleuten. Dat ze in de sprint nog derde kon worden, liet volgens haar zien dat het een slopende en pittige koers was geweest.