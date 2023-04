Duitse bond geeft blunder toe: Dortmund is penalty ontnomen

Bochum-verdediger Danilo Soares werkte Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi naar de grond, maar de scheidsrechter Sascha Stegemann zag er geen overtreding in. Hij ging niet naar de kant om de situatie te bekijken, tot groot ongenoegen van Edin Terzic en Sebastian Kehl, de trainer en technisch directeur van Dortmund.

Verklaring

„Hij speelde niet de bal, maar hij maakte alleen contact met de tegenstander en haalde hem naar de grond. Het was een overtreding en daarom een penalty, zoals de televisiebeelden ook hebben bewezen”, heeft de scheidsrechtersafdeling laten optekenen in een verklaring.

Borussia Dortmund is met Bayern München verwikkeld in de strijd om de landstitel. Door het gelijkspel kan Bayern weer een punt boven de concurrent komen. Bayern speelt zondag thuis tegen Hertha BSC. Dortmund kan voor het eerst sinds 2012 kampioen worden.

Freiburg komt door zege in punten gelijk met Union

SC Freiburg is door de zege op 1. FC Köln in punten gelijk gekomen met de nummer 3 uit de Duitse competitie, Union Berlin. Freiburg, met doelman Mark Flekken, won met 1-0 in Keulen en concurrent Union bleef bij Bayer Leverkusen op 0-0 steken.

Freiburg heeft door de zege net als Union 56 punten. RB Leipzig kwam door een 1-0 zege op Hoffenheim op 54 punten en staat vijfde. Bij Freiburg was voormalig PSV’er Ritsu Doan de belangrijke man. Hij maakte in de 54e minuut het enige doelpunt. Bij Leipzig was Christopher Nkunku op aangeven van Emil Forsberg de matchwinner.

Union speelde met Danilho Doekhi en Sheraldo Becker, maar kon geen doelpunt maken in het eigen stadion An der Alten Försterei. Bij Leverkusen hadden Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker een basisplaats. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah bleven op de bank in de ploeg van coach Xabi Alonso, die in alle competities al veertien wedstrijden op rij ongeslagen is en is opgeklommen naar de zesde plaats.

