Verrassing op WK: Australië verschalkt Denemarken en gaat naar achtste finales

Het werd in Doha een Australisch feestje. De meegereisde supporters dansten op het nummer ’Down Under’ van Men at Work op de tribunes, terwijl de opblaaskangoeroes heen en weer wapperden. Het is voor de tweede keer in de historie dat Australië de knock-outfase van het WK bereiken. De vorige keer was in 2006 met Guus Hiddink als bondscoach en de huidige bondscoach Graham Arnold was toen zijn assistent.

De oud-spits van Roda JC en NAC Breda staat sinds 2018 aan het roer van de Socceroos en heeft de Nederlander René Meulensteen, eerder assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, als zijn rechterhand. Het bereiken van de knock-outfase, waarin de winnaar van de groep van Argentinië en Polen, is een prestatie van formaat van Arnold en de Socceroos, die maar liefst twintig kwalificatiewedstrijden moesten spelen om het WK te bereiken. Waar Hiddink in 2006 de beschikking had over een arsenaal aan topspelers, die in de Europese topcompetities uitkwamen, daar spelen de Australische internationals tegenwoordig voor veel kleinere clubs als FC St. Pauli, Heart of Midlothian, Stoke City, Fagiano Okoyam en Adelaide United. Die laatste club is de werkgever van oud-Spartaan Craig Goodwin.

Sportieve plicht Frankrijk

Maar de Australische sportbeleving is altijd een geducht wapen en Arnold en Meulensteen zijn erin geslaagd een hecht collectief te smeden. Vooraf hadden de Socceroos tegen de Denen de beste papieren om tweede in de groep te worden, als Frankrijk zijn sportieve plicht zou doen tegen Tunesië dan zou daarvoor een gelijkspel volstaan.

Die kant leek het lange tijd op te gaan, maar in de loop van de tweede helft sijpelde het bericht door, dat de Tunesiërs de leiding hadden genomen tegen Frankrijk. De Franse bondscoach Didier Deschamps had nogal wat basiskrachten rust gegund en dat ging ten koste van de kwaliteit van het spel, dat ’De Haantjes’ op de mat legden.

Enorme teleurstelling Denen

Daarmee leek het duel tussen Australië en Denemarken het verliezersduel te worden, maar kort nadat Tunesië virtueel tweede was geworden, kwamen de Socceroos er gevaarlijk uit en toonde Mathew Leckie, een van de meer technische spelers bij de Australiërs, zijn vaardigheden (1-0).

Mathew Leckie schiet Australië naar de achtste finales Ⓒ ANP/HH

De Denen, die in de eerste helft nog het betere van het spel hadden gehad, wisten de negatieve tendens niet meer om te keren en zijn door de nederlaag laatste in de groep geworden met één punt uit drie duels en slechts één doelpunt. Daarmee is het WK 2022 voor de Denen uitgelopen op een enorme teleurstelling.

Succes bondscoach Arnold

Denemarken maakte indruk op Euro 2020 door de manier waarop de ploeg omging met de schokkende hartstilstand van Christian Eriksen in de openingswedstrijd en het frisse voetbal dat de door bondscoach Kasper Hjulmand getrainde ploeg speelde. De Denen stootten door tot de halve finale, waarin Engeland te sterk was. Het niveau van het EK heeft Denemarken in Qatar nooit weten te halen.

Voor Australië is met het bereiken van de knock-outfase het WK al geslaagd. Vier jaar geleden werden de Socceroos in een poule met ook Frankrijk en Denemarken nog roemloos laatste. Een mooi succes voor Arnold, wiens contract na dit WK afloopt, en de Socceroos van wie op dit toernooi vooraf niet veel was verwacht.