Column Valentijn Driessen: ’Beslissende Meerdink (19) impuls voor opleiding AZ’

Door Valentijn Driessen

Wordt Mexx Meerdink of Wouter Goes of Kees Smit of Maxim Dekker het eerste zelfopgeleide AZ-talent dat doorstroomt naar een Europese topclub? De bewierookte jeugdacademie van AZ heeft tal van talenten voortgebracht, maar die laatste stap naar een internationale grootmacht blijkt nog altijd niet te nemen voor AZ’ers. Dat is best wel een dingetje bij de club. Vandaar hopen ze in Alkmaar dat één of meer van de genoemde vier het uiteindelijk lukt de ban te breken.