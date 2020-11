Keepersproblemen voor Oranje: Ook Justin Bijlow geblesseerd

Volgens een woordvoerder van Feyenoord heeft de Rotterdamse nummer 1 een blessure opgelopen tijdens de warming-up. Niet Bijlow, maar Nick Marsman kwam vlak voor half 3 uit de spelerstunnel van De Kuip het veld oplopen.

Bijlow (22) werd zaterdag toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer hevelde hem over van Jong Oranje naar het ’grote’ Oranje, als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen. Bijlow zou zich maandag voor het eerst melden bij het Nederlands elftal, maar een blessure verhindert dat nu waarschijnlijk.

Bijlow ontbrak vorige week ook al tegen FC Emmen, toen vanwege een lichte blessure. Met Marsman onder de lat won Feyenoord in de blessuretijd van Emmen (2-3).

Bannis verlengt

Er is ook goed nieuws voor Feyenoord. Naoufal Bannis gaat namelijk zijn aflopende contract bij Feyenoord verlengen. De 18-jarige spits uit Den Haag heeft met de clubleiding een mondeling akkoord bereikt over een verbintenis tot de zomer van 2023. Bannis maakte vorige week als invaller diep in de blessuretijd het winnende doelpunt tegen FC Emmen (2-3).

„Dit is goed voor Feyenoord en ook goed voor Bannis”, zei trainer Dick Advocaat kort voor het competitieduel met FC Groningen. „Hij is 18 jaar en moet het nog steeds waarmaken. Drie jaar erbij, dat is uitstekend voor hem, maar ook voor Feyenoord.”

Bannis verruilde in 2016 de jeugdopleiding van ADO Den Haag voor die van Feyenoord. Twee jaar later tekende hij zijn eerste profcontract. De spits debuteerde begin vorig seizoen in de hoofdmacht, maar een echte doorbraak bleef toen uit. „Na een wat mindere periode heeft hij zich dit jaar fantastisch teruggeknokt”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. „Hij staat er nu veel sterker voor en is er echt klaar voor om te gaan strijden voor zijn plek.”