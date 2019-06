Uitglijder Messi & co in Copa América

Bij de Argentijnen stonden de sterren Lionel Messi, Sergio Aguero en Angel di Maria in de basis. Ook Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico verscheen vanaf de eerste minuut aan de aftrap.

Het duel werd in de laatste twintig minuten beslist. De Colombianen sloeg via Roger Martinez en Duvan Zapata toe in de 71e en 86e minuut. Argentinië treft in groep B verder nog Paraguay en Qatar.

Messi gaf vooraf aan de Copa América in Brazilië al aan dat zijn ploeg niet één van de grote favorieten is. „Natuurlijk gaan we met dezelfde ambitie als altijd, maar de realiteit is dat ons team in een overgangsfase zit en niet tot de kandidaten voor de eindzege behoort. Er zijn veel nieuwe spelers in het team die nog weinig interlands hebben gespeeld, maar we gaan er natuurlijk alles aan doen het beste uit de ploeg te halen.”

Messi won met het ’grote’ Argentinië nog nooit een grote prijs. De begenadigde dribbelaar was na de verloren finale van de Copa América in 2016, toen hij miste in de beslissende strafschoppenserie, zelfs zo aangeslagen dat hij in een impulsieve bui bedankte voor het nationale elftal. Hij kwam er later op terug. Argentinië won de Copa América voor de laatste keer in 1993.

Lionel Messi kan het bijna niet geloven. Ⓒ Reuters