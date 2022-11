Onderonsje Van Gaal en Depay op laatste training voor duel met Senegal

Van Gaal had, voordat de spelers aan de loopoefeningen begonnen, een onderonsje met Memphis Depay, van wie hij eerder heeft gezegd, dat hij in principe nog niet zal starten tegen de kampioen van Afrika. Vincent Janssen van Royal Antwerp FC zal tegen Senegal naar verwachting de spitspositie voor zijn rekening nemen.

De opstelling van Oranje lijkt voor negen posities vast te staan. De defensie zal – als er op de laatste training geen onverwachte problemen opdoemen – bestaan uit Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind. Op het middenveld is nog de vraag wie er naast zekerheidje Frenkie de Jong zal spelen. Voor die positie zijn Steven Berghuis, Teun Koopmeiners en Marten de Roon kandidaat. Janssen zal normaal gesproken met Steven Bergwijn het spitsenduo te gaan vormen en Cody Gakpo wordt verwacht als nummer tien.

De drie keepers van het Nederlands elftal tijdens een training eerder deze week. Ⓒ ProShots

Wie keept er?

Het grootste vraagteken is opvallend genoeg welke doelman de voorkeur zal krijgen. Van Gaal moet daarvoor een keuze maken uit Justin Bijlow, Remko Pasveer en Andries Noppert, drie relatief onervaren keepers. Bijlow heeft pas zes interlands achter zijn naam, Pasveer twee, terwijl Noppert nog helemaal nooit in actie kwam in het Nederlands elftal.

Later vandaag kijkt bondscoach Van Gaal in een persconferentie in het Main Media Centre vooruit naar de krachtmeting met Senegal, dat sterspeler Sadio Mané moet missen. Nederland speelt maandag om 17.00 uur Nederlandse tijd in het Al Thumama Stadion in Doha tegen Senegal. De wedstrijd staat onder leiding van de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio.