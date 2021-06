Nederlander Victor Goossens van hobbyist tot esports-miljonair

Victor Goossens, oprichter en mede-eigenaar van Team Liquid, ziet dat esports nog steeds een enorme groei doormaakt. Ⓒ Foto René Bouwman

Victor Goossens (38) richtte als tiener een esports-clubje op dat inmiddels 310 miljoen dollar waard is en de wereld verovert. De Utrechter is nog steeds de mede-CEO van het zogeheten Team Liquid, dat ongeveer 100 topspelers onder contract heeft staan en samenwerkt met beroemde Amerikaanse miljardairs. Hoe is de brigade van Goossens uitgegroeid tot het Real Madrid van de esports-wereld?