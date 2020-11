’FC Barcelona mag hopen op komst David Alaba’

„Ik denk dat we er in de club allemaal hetzelfde over denken; we willen dat David blijft”, zei Rummenigge tegen Sport Bild. „Hij is een geweldig persoon en een topspeler.”

Het contract van Alaba bij Bayern loopt in juni volgend jaar af. De club en de speler kwamen nog niet tot een akkoord. Bayern liet eerder deze week weten dat het de aanbieding voor een nieuw contract voor Alaba heeft ingetrokken.

„We draaien al een paar maanden rond in cirkels”, zei Rummenigge over de onderhandelingen. „Op een zeker punt moeten we beginnen met het plannen voor het nieuwe seizoen, dus moeten we weten: blijft David bij Bayern of niet?”

Alaba speelt al sinds 2008 bij Bayern. Hij won met de club twee keer de Champions League, dit jaar en in 2013. De Oostenrijkse verdediger vierde in München ook al negen landtitels.

He FC Barcelona van Ronald Koeman is volgens Spaanse media de mogelijk nieuwe werkgever van Alaba. Presidentskandidaat Joan Laporta wil de voetballer volgens RAC1 naar Catalonië halen.