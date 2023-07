Messi raast door bij Inter Miami met twee goals én assist

Messi was in de tweede helft ook nog aangever bij de 4-0. Die werd, net als de derde treffer, gemaakt door Robert Taylor. Messi had, net als zijn voormalige FC Barcelona-ploeggenoot Sergio Busquets, voor het eerst een basisplaats bij Inter Miami. Busquets was belangrijk bij de openingstreffer met een fraaie pass.

Als invaller maakte Messi vrijdag bij zijn debuut tegen het Mexicaanse Cruz Azul in de blessuretijd het winnende doelpunt uit een vrije trap: 2-1. De zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar kwam deze zomer over van Paris Saint-Germain.

Volgens zijn Argentijnse trainer bij Inter Miami, Gerardo Martino, is Messi beter geworden na het pakken van de wereldtitel afgelopen najaar. „Hij is zijn rugzak vol emoties kwijt”, zei Martino. Die bagage droeg Messi volgens Martino met zich mee doordat het grote succes met zijn land aanvankelijk uitbleef.

Last van schouders

„Nu is er een last van zijn schouders gevallen en dat is in alles te zien”, reageerde de trainer, die ook al met Messi samenwerkte bij FC Barcelona. „In zijn dagelijks leven, zijn uitspraken en hoe hij wedstrijden benadert. Hij is vrij en dat stelt hem in staat om nu zo goed te spelen.”

In de oostelijke divisie van de MLS staat Inter Miami onderaan. Met nog twaalf wedstrijden te gaan, moet de club uit Florida een achterstand van 12 punten goedmaken om zich te plaatsen voor de play-offs. „Dat wordt het moeilijkste verhaal van allemaal, maar we gaan het proberen”, zei Martino.