Messi raast door bij Inter Miami met twee goals én assist

Lionel Messi heeft ook in zijn tweede wedstrijd voor het Amerikaanse Inter Miami direct zijn kwaliteiten laten zien. De 36-jarige Argentijnse wereldkampioen had al in de 22e minuut twee keer gescoord, waarmee hij zijn nieuwe club aan een 4-0-zege op Atlanta United hielp en daarmee plaatsing voor de knock-outfase van de Leagues Cup. Dat is een nieuw toernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie.

Lionel Messi is direct belangrijk bij Inter Miami. Ⓒ ANP/HH