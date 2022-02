PSV overtuigd dat het verder bekert: ’Dat gaat lukken’

Voetbal

Vitesse houdt hoop op volgende ronde na kleine nederlaag

Een overwinning leverde het nog niet op, maar het Europese intermezzo tegen Rapid Wien heeft Vitesse wel enigszins verlichting kunnen bieden in de zware sportieve crisis waar de Arnhemse club in zit. Het begon in Wenen dramatisch voor Vitesse met een vroege 2-0 voorsprong, maar in de tweede helft ke...