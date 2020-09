Gudde oneens met kritiek op procedure: ’Heel breed gekeken’

„We hebben het proces zo zorgvuldig mogelijk gevolgd. We hebben heel breed gekeken, daarna een shortlist gemaakt en vervolgens zijn we met Frank de Boer in gesprek gegaan. We hebben het zo respectvol en geruisloos mogelijk gedaan. Er zullen best mensen zijn die daar een ander beeld bij hebben”, aldus de directeur betaald voetbal van de KNVB.

Onder meer de Commissie Mijnals, die in het leven is geroepen om diversiteit binnen de KNVB te bevorderen, liet zich kritisch uit. De KNVB had ook met bondscoaches van kleur moeten spreken, was hun oordeel. Gudde: „Er is de afgelopen weken heel breed gekeken naar trainers met een niet-westerse achtergrond. Het is onze taak om een bondscoach te zoeken die het beste past bij de situatie en het team zoals die er nu staat. Dat is zorgvuldig afgestemd.”