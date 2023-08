Arne Slot: ’Tegen PSV eindigde zo’n bal over de achterlijn’

De aanhang van Feyenoord zag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV een spelbeeld dat het jaren niet meer had gezien in de eigen Kuip. De landskampioen werd zélf teruggedrongen door een ploeg die een enorme intensiteit hanteerde. Maar mocht er een greintje twijfel ontstaan in de roodwitte harten, dan is daar altijd trainer Arne Slot nog. Bij de vorming van een nieuw kabinet de best denkbare minister van Verklaarbare Zaken. Drie thema’s waarom de Rotterdammers nog niet zo ver blijken als de ploeg van Peter Bosz.

Arne Slot kijkt tot tijdens de Johan Cruijff Schaal. Ⓒ ANP/HH