Miedema grijpt naast Gouden Bal

De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt en toen was de Noorse Ada Hegersberg de winnares.

De winnares van de Ballon d’Or wordt gekozen door een jury van journalisten in samenwerking met het Franse tijdschrift France Football. In september werd Rapinoe ook al door de FIFA uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Ook toen hield ze Bronze en Morgan achter zich.

Rapinoe werd dit jaar op het WK in Frankrijk wereldkampioen. In de finale werd Oranje met 2-0 verslagen. Rapinoe nam in de finale van het WK tegen Oranje het eerste doelpunt voor haar rekening. De topscorer van het toernooi benutte na een uur een strafschop.

Op dat WK toonde Rapinoe zich ook voorvechtster voor gelijke behandeling van vrouwen. Ze bekritiseerde openlijk de FIFA, die in haar ogen het WK voor vrouwen niet serieus nam door op dezelfde dag de finales van de Copa América en de Gold Cup te plannen. Ze pleitte ook voor gelijke financiële behandeling van de vrouwen.