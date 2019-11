Waarschuwing voor Van Gerwen richting WK darts

Michael van Gerwen (r) moet voor de eerste keer in zijn loopbaan zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Elke nederlaag doet bij Michael van Gerwen pijn. De nummer één van de wereld haat verliezen, maar kan een nederlaag tegenwoordig wel prima relativeren. Zo deed hij dat ook na de eliminatie in de halve finales van de Grand Slam of Darts, waar Gerwyn Price in de 20e onderlinge ontmoeting voor het eerst van de Nederlander wist te winnen. Na afloop toonde Mighty Mike zich een sportief verliezer.