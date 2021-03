Verstappen beseft: ’Nu moeten we leveren’

„Nu moet ik leveren, en het team ook, zodat we kunnen proberen er een titelgevecht van te maken”, doelt Verstappen op een mogelijke strijd met Mercedes, de kampioen van de afgelopen jaren. „Het is goed om te zien dat Honda de afgelopen winter hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat we het best mogelijke pakket hebben. Ik houd van het circuit in Bahrein. Het is nu tijd om te zien wat iedereen in petto heeft.”

Onder druk

In tegenstelling tot Mercedes kende Red Bull nauwelijks problemen tijdens de testdagen in Bahrein. Verstappen probeert de verwachtingen wel wat te temperen. „De test was zeker een positieve start voor ons. Ik weet dat mensen opgewonden zijn en denken dat we dit alleen maar zeggen (naar buiten toe, red.), maar natuurlijk is Mercedes nog steeds de favoriet. Hoe kunnen zij dat niet zijn na zeven wereldkampioenschappen op rij? Ik weet zeker dat Mercedes ook wil dat mensen denken dat wij de favoriet zijn om ons zo onder druk te zetten, maar wij focussen ons gewoon op onszelf. Het zou stom zijn om te verwachten dat het een makkelijke strijd wordt, door alleen naar de tests te kijken. Tijdens de laatste kwalificatiesessie kunnen we pas iedereen op volle kracht zien.”

